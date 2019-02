(wS/ots) 24.02.2019 Kreuztal | Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte in den späten Samstagabendstunden durch Beamte der Polizeiwache Kreuztal ein 34jähriger Fahrzeugführer im Bereich der Bottenbacher Straße in Buschhütten festgestellt werden, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zusätzlich verlief ein durchgeführter Drogenvortest vor Ort positiv, so dass ihm auf der Polizeiwache in Kreuztal eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

