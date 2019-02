Einladung der Stadt Hilchenbach: Sportlerehrung am 1. März

(wS/red) Hilchenbach 18.02.2019 | Sportlerehrung: 11. Auflage vom Rendezvous der Besten

Bürgermeister und Stadtsportverband laden recht herzlich zur Sportlerehrung am Freitag, dem 1. März, ab 18.30 Uhr in die Aula der Carl-Kraemer-Realschule ein.

Motiviert durch die gelungene Sportlerehrung im letzten Jahr, freut sich die zuständige städtische Mitarbeiterin Sigrid Menn schon jetzt auf zahlreiche Sportler und ein großes sportbegeistertes Publikum zur 11. Auflage vom Rendezvous der Besten am 1. März.

In erster Linie werden an diesem Abend die Leistungen der im vergangenen Jahr besonders erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler gewürdigt. Dabei spiegelt sich das gute Hilchenbacher Sportjahr 2018 auch in der Zahl der zu ehrenden Mannschaften, Damen und Herren wieder. 37 Sportlerinnen und Sportler aus 15 Vereinen werden erwartet.

Neben der eigentlichen Sportlerehrung wird ein abwechslungsreiches und unterhaltendes Rahmenprogramm geboten. Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein. Die Besucher sollen dadurch einen kleinen Eindruck vom breiten Sportangebot der Stadt am Rothaarsteig erhalten.

Für Abwechslung am Abend des Sports sorgen die Ballett-Tänzerin Luz Juana Vetter, die Gruppe Cross Age Fit von der TSG Helberhausen sowie die Band AAAP.

Durch das Programm führt der Moderator Bernd Weiskirch

Der Eintritt ist frei und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Der Stadtsportverbandsvorsitzende Helmut Treude und Bürgermeister Holger Menzel freuen sich, wenn ein großes und sportbegeistertes Publikum beim Rendezvous der Besten dabei ist und damit der Sportlerehrung einen dem Stellenwert des Sports in Hilchenbach angemessenen Rahmen verleiht.



