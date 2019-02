Heimatverein Obersdorf-Rödgen – Mitgliederversammlung

(wS/red) Siegen 18.02.2019 | Mitgliederversammlung Heimatverein Obersdorf-Rödgen vom 15.02.2019

Am 15.02.2019, 19:00 Uhr hatte der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e.V. zur jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung in das DRK-Zentrum Obersdorf eingeladen.

Wahlen:

Turnusgemäß standen Neuwahlen des kompletten Vorstandes an. Der 1. Vorsitzende Volker Stein erklärte, dass alle Vorstandsmitglieder ihre Bereitschaft erklärt haben, die bislang erfolgreiche Vorstandstätigkeit fortzuführen. Der ehemalige Ortsvorsteher Egon Dreisbach übernahm das Amt des Wahlleiters und führte die Wahlen durch. Es wurden einstimmig gewählt:

1. Vorsitzender: Volker Stein

1. Stellvertretender Vorsitzender: Wolfgang Tigges

2. Stellvertretende Vorsitzende: Christine Geis

Kassiererin: Heidi Kunze

Schriftführer: Rainer Wirth

Beisitzerin/Hüttenwartin: Claudia Kortwinkel

Beisitzerin: Nicole Namyslo (neu)

Beisitzer: Markus Becker

Beisitzer: Uwe Pollak

Beisitzer: Dr. Ulrich Müller

Rückblick:

Nach dem Gedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder berichtete der 1. Vorsitzende Volker Stein über die Entwicklungen des HVOR im Jahr 2018. Das Maifest sowie das Grillfest und die Aktion Saubere Landschaft (zusammen mit der Waldgenossenschaft Obersdorf) wurden erfolgreich durchgeführt. Weitere wichtige Aktivitäten waren:

Erweiterung der Toilettenanlage an der Grillhütte Obersdorf,

Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes,

Beteiligung an der Dorfchronik „675 Jahre Obersdorf“,

Aufstellung des Maibaums und des Weihnachtsbaums im Dorf,

Unterstützung des Jubiläums 50 Jahre KiGa Obersdorf,

Durchführung des Tags des Denkmals am La-Tène-Ofen Obersdorf,

ein Herbstausflug und eine Herbstwanderung,

die offenen Hüttenabende an der Grillhütte Obersdorf,

das Mitglieder- und Helferfest,

Erneuerung der Hinweisschilder zur Grillhütte,

Durchführung vieler verschiedener Arbeitseinsätze.

Mit Blick auf das neue Datenschutzrecht schilderte Volker Stein, dass nahezu alle Unterlagen vom Beitrittsformular bis hin zum Lastschriftverfahren neu zu gestalten waren. Ein Verfahrensverzeichnis musste erstellt werden und für den Homepage- und Facebookauftritt musste eine Datenschutzerklärung ausgearbeitet werden. „Das war nicht so einfach für so einen kleinen Verein“, so Volker Stein.

Volker Stein dankte den Vereinsmitgliedern und lobte die vielen Helferinnen und Helfer, ohne deren Hilfe ein Heimatverein nicht existieren könne. Der Vorstand ist bemüht, noch mehr Obersdorferinnen und Obersdorfer für die Vereinsarbeit zu gewinnen, was seit einigen Jahren immer besser gelingt. Als Erfolg bezeichnete Volker Stein hierzu die Homepage und die in 2018 eingeführte Facebookseite des Vereins. Partnerverein für die vielen Veranstaltungen in 2019 sind die Sportfreunde Obersdorf-Rödgen.

Ausblick:

In 2019 sollen die Spielgeräte am Grillplatz in Obersdorf teilweise erneuert werden. Am 06.04.2019, 09:00 Uhr wird die Aktion Saubere Landschaft mit der Waldgenossenschaft Obersdorf zur Reinhaltung der Wälder, Wege und Plätze rund um Obersdorf durchgeführt. Traditionell führt der Heimatverein das Maifest am 01.05.2019 sowie das Grillfest am 24.08.2019 an der Grillhütte in Obersdorf durch. Der Verein 675 Jahre Obersdorf wird bei den vielen Veranstaltungen beim diesjährigen Dorfjubiläum tatkräftig unterstützt. Mit insgesamt sechs Arbeitseinsätzen in Obersdorf trägt der Heimatverein zur Heimatpflege und zur Verschönerung der Ortschaft bei.

Finanzen:

Beim Verlesen des Kassenberichtes wurde sehr deutlich, dass der Heimatverein Obersdorf-Rödgen in 2018 einen ordentlichen Überschuss erwirtschaften konnte. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die Einnahmen dienen dazu, das vielfältige kulturelle Angebot sowie den Einsatz für die Heimatpflege rund um Obersdorf am Leben zu erhalten. Weitere Aktivitäten zur Unterstützung der Ortschaft sowie der lokalen Vereine finden wie immer regelmäßig statt. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt darin, auch für den Verein notwendige Anschaffungen zu tätigen. Ein neuer Grill, Gerätschaften für die Grillhütte sowie Spielgeräte für den Grillplatz in Obersdorf sollen angeschafft werden.

Verfasser:

Dr. Ulrich Müller, Wiesenrainsgarten 3a, 57234 Wilnsdorf, Beisitzer im Heimatverein

