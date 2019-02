JHV 26.01.2019 der Briefmarkenfreunde Netphen

(wS/red) Netphen 04.02.2019 | Jahreshauptversammlung der Briefmarkenfreunde

Der Verein der Briefmarkenfreunde Netphen e. V.konnte seit Jahresanfang bereits 6 Neumitglieder begrüßen. Am 26. Januar 2019 fand im Gasthaus Klein in Netphen-Deuz die Mitgliederversammlung statt. Anwesend waren 23 der 46 Mitglieder.

Ehrungen

Zehn Mitglieder wurden vom Vorsitzenden Wilfried Lerchstein für ihre langjährige Vereinstreue geehrt: Gründungsmitglied Martin Reber (50 Jahre), Heinz Peter Neuser und Karl-Josef Hock (40 Jahre), Guntram Scholz (30 Jahre), Matthias Rauhut (25 Jahre), Harald Gündisch und Werner Neugebauer (20 Jahre), Udo Leibling und Erhard Walle (15 Jahre) sowie Michael Butenhoff (5 Jahre). Den anwesenden Vereinsjubilaren wurde eine Urkunde und ein Buchpräsent überreicht.

Wahlen

Wiedergewählt wurden Manfred Heide (stellv. Vorsitzender) und Paul Riedel (Beisitzer). Christoph Rothenpieler löste als Kassierer Martin Reber ab, der altersbedingt nicht erneut kandidierte. Martin Reber wurde mit einem Präsent für seine langjährige Vorstandsarbeit gedankt.

Finanzen

Auch wenn durch die 680-Euro-Spende für eine Sitzbank auf dem Gelände neben der ev. Martinikirche in Netphen 2018 ein kleiner Verlust entstanden ist, ist der Verein für sein Jubiläumsjahr 2019 finanziell gut aufgestellt.

Rückblick

In seinem Rückblick verwies Manfred Heide insbesondere auf die gemeinsam mit benachbarten Briefmarkensammlervereinen am 7. April 2018 im Hüttensaal der Siegerlandhalle durchgeführte Südwestfalenbörse sowie den am 6. Oktober 2018 in der Netphener Georg-Heimann-Halle erfolgreich durchgeführten Großtauschtage. Regen Zuspruch fand an diesen Tagen auch das Angebot von Thilo Nagler vom Verband Philatelistischer Prüfer e.V., der die überwiegend von Erben vorgelegten Briefmarken- und Münzsammlungen sichtete und Tipps für deren sinnvolle Verwertung gab.

Ausblick

Am Samstag, den 6. April 2019, findet von 9 – 16 Uhr in Siegen im Hüttensaal und im Eintrachtsaal der Siegerlandhalle die 2. Südwestfalenbörse Siegen statt, auf der Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten und Varia zu finden sind. Diese Veranstaltung wird von der aus 5 Vereinen, darunter die Briefmarkenfreunde Netphen, bestehenden ARGE Südwestfälischer Briefmarkenvereine finanziert, organisiert und durchgeführt. Auch das Team „Erlebnis: Briefmarken“ der Deutschen Post Philatelie hat bereits seine Teilnahme zugesagt und wird einen Sonderstempel „Museum für Gegenwartskunst Siegen“ mitbringen. Dieser zeigt das 2001 eröffnete Museums für Gegenwartskunst Siegen, bestehend aus dem vor 125 Jahren errichteten Gebäude des Post- und Telegraphenamts Siegen und dem daran anschließenden Neubau. Das Museum wird sich mit einem eigenen Informationsstand während der Veranstaltung präsentieren, zu der unter www.suedwestfalenboerse.de weitere aktuelle Informationen abrufbar sind.

Am 18. und 19. Mai 2019 nehmen die Briefmarkenfreunde Netphen in Burbach mit einem Verkaufsstand an der Festveranstaltung „800 Jahre Burbach“ teil. Wilfried Lerchstein stellte bereits den Sonderstempel mit dem Burbacher Jubiläumslogo vor, den das nur am 18. Mai anwesende Erlebnis: Briefmarken-Team der Deutschen Post Philatelie nach Burbach mitbringen wird. Individuelle Briefmarken und Postkarten mit Motiven aus allen Burbacher Ortsteilen sollen vor Ort erhältlich sein.

Wilfried Lerchstein wies auf das 50-jährige Bestehen des Vereins in diesem Jahre hin. Neben einer Ausstellung im Heimatmuseum Netpherland und einem Festabend für die Vereinsmitglieder und deren Begleitung in Wickels Hus am Maart soll eine Festschrift zum Vereinsleben und zur Postgeschichte im Netpherland erscheinen. Außerdem findet am 28. September 2019 in der Georg-Heimann-Halle der jährlich gemeinsam mit den Siegener Sammlerfreunden veranstaltete Großtauschtag statt, diesmal auch mit einem Erlebnis: Briefmarken-Team und einem Jubiläumssonderstempel, für dessen Motiv noch Vorschläge erwünscht sind.

Jeden zweiten Sonntag im Monat findet das Treffen nicht nur für Vereinsmitglieder mit Tausch und Plausch rund um Briefmarken und Münzen im Heimatmuseum Netpherland in der Zeit von 10 – 12 Uhr statt. Der Verein bietet allen interessierten Sammlern auch weiterhin eine einjährige kostenlose Schnuppermitgliedschaft an. Weitere Informationen zum Thema Briefmarkensammeln und Tauschtage sind erhältlich bei Wilfried Lerchstein, Heideweg 8, 57250 Netphen, Tel. 02737 / 1216, Email lercwi@web.de oder unter www.briefmarkenfreunde-netphen.de .

Verfasser: Thilo Nagler / Wilfried Lerchstein

