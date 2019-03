(wS/ots) Siegen-Gosenbach 06.03.2019 | Alarmanlage verscheuchte Einbrecher

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Siegen-Gosenbach im Schachtweg einzudringen, lösten dabei jedoch einen Alarm aus und ergriffen sodann die Flucht. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.



