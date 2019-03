Handtaschenraub in Siegen: Zeugen gesucht

(wS/ots) Siegen 11.03.2019 | Junge Frau nach Handtaschenraub verletzt

Ein noch unbekannter Täter raubte in der Nacht zu Sonntag einer jungen Frau in Siegen im Bereich der Achenbacher Furt unter brutaler Gewaltanwendung deren rote Handtasche. Die Tat ereignete sich gegen 04.40 Uhr. Bei dem Überfall trug die junge Frau nicht unerhebliche Verletzungen davon, so dass sie ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Räuber, der als südländisch aussehend und akzentfreies Deutsch sprechend beschrieben wird, flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Innenstadt.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt jetzt gegen den Unbekannten und bittet mögliche Zeugen dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.



