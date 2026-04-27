Kinder-und Familienkonzert „Die Zauberharfe“ in St. Marien Geisweid

(wS/rh) Siegen 27.04.2026 | Ein Konzert für Kinder und Familien fand am Samstag, den 25. April in der Familienkirche St. Marien in Geisweid statt. Eingeladen war der Harfenist Tom Daun aus Solingen.

Der Titel des Konzertes lautete „Die Zauberharfe“, und in der Tat wusste der Künstler die kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer mit seiner Musik und mit Märchen aus vielen Ländern, darunter Irland, China, Afrika zu verzaubern. Es war die Rede von Elfen, Trollen und ähnlichen Zauberwesen, die Menschen zum Tanzen brachten, aber auch vom Bericht aus der Bibel, wie König Saul durch das Harfenspiel des Hirtenjungen David Hilfe erlangte und Gott David zum König über Israel erhob.

Nach dem Applaus durfte jeder sich an der Harfe selbst ausprobieren und sich vom Künstler das Instrument erklären lassen. Es war eine gelungene Veranstaltung, die leider wegen des schönen Wetters nur wenige Besucher hatte. Diejenigen aber, die den zauberhaften Klängen und Geschichten gelauscht haben und vielleicht selbst einmal die Saiten der Harfe zum Klingen brachten, verließen die Kirche mit ganz neuen Eindrücken.



Bericht: Renate Hein







