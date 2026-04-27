Starker Auftritt beim Deutschlandcup in Halle – TriTeam Siegerland überzeugt beim GISA Triathlon

(wS/cw) Kreuztal 27.04.2026 | Beim hochklassig besetzten Deutschlandcup der Deutschen Triathlon Union in Halle (Saale) zeigten die Nachwuchsathleten des TriTeam Siegerland einmal mehr ihr großes Potenzial. Im Rahmen des renommierten GISA Triathlons, der Teil eines großen Multisportwochenendes ist, gingen mit Lieselotte Oberin und Mattis Junker zwei junge Talente an den Start.

Spannendes Rennformat über zwei Tage

Der Deutschlandcup in Halle wurde im besonderen Zweitagemodus ausgetragen. Am Samstag stand zunächst ein 400 m Schwimmen auf dem Programm, bei dem die Grundlage für den weiteren Rennverlauf gelegt wurde.

Am Sonntag folgte dann der spektakuläre Jagdstart: Basierend auf den Abständen aus dem Schwimmen gingen die Athletinnen und Athleten zeitversetzt auf die Strecke. Über 7 km Radfahren und 2,5 km Laufen entwickelte sich so ein direktes Rennen „Mann gegen Mann“ bzw. „Frau gegen Frau“, bei dem jeder Positionskampf auf der Strecke sichtbar wurde und für hohe Spannung bis ins Ziel sorgte.

Top-Leistungen im nationalen Vergleich

Lieselotte Oberin erreichte in der Altersklasse Jugend B weiblich einen starken 22. Platz in einem bundesweit hochkarätigen Teilnehmerfeld. Über die Supersprint-Distanz (400 m Schwimmen, 7 km Rad, 2 km Laufen) überzeugte sie mit einer Gesamtzeit von 28:42 Minuten und einer ausgeglichenen Leistung in allen drei Disziplinen.

Auch Mattis Junker zeigte ein engagiertes Rennen bei den männlichen Jugend B Athleten. Mit einer Zeit von 26:37 Minuten belegte er Platz 27 und präsentierte sich insbesondere mit einer soliden Rad- und Laufleistung konkurrenzfähig auf nationalem Niveau.

Der DTU Jugendcup gilt als wichtigste Nachwuchsserie im deutschen Triathlon und bietet jungen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, sich mit den besten Talenten des Landes zu messen.

Wertvolle Erfahrungen für die Saison

Für beide Athleten stand neben der Platzierung vor allem das Sammeln wichtiger Wettkampferfahrung im Vordergrund. Gerade im Deutschlandcup, der über mehrere Stationen in ganz Deutschland ausgetragen wird, zählt jeder Start für die Entwicklung im Leistungssport.

Mit ihren Leistungen in Halle haben Lieselotte Oberin und Mattis Junker gezeigt, dass sie sich auf nationaler Ebene behaupten können und mit viel Motivation in die kommenden Rennen der Saison gehen.

Lilo Oberin und Mattis Junker – Foto: Verein







