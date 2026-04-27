Erfolgreicher Lehrgang und Kyu-Prüfungen beim Shotokan Wenden

(wS/sw) Wenden 27.04.2026 | Der Shotokan Wenden e.V. durfte am 25.04.2026 erneut einen ganz besonderen Gast begrüßen: Julian Chees, der erst eine Woche zuvor in Japan erfolgreich die Prüfung zum 7. Dan abgelegt hat – eine herausragende Leistung, die weltweit nur wenigen Karateka gelingt.

Damit war er der erste Träger dieses hohen Dan-Grades, der in Wenden unterrichtete.

Für Sensei Chees war es zugleich ein Jubiläum: Bereits zum 18. Mal leitete er einen Lehrgang beim Shotokan Wenden und unterstrich damit die langjährige, enge Verbindung zum Verein.

Rund 80 Teilnehmer aus verschiedenen Regionen nahmen an dem hochkarätigen Lehrgang teil. In insgesamt drei intensiven Trainingseinheiten vermittelte Sensei Chees mit großer Leidenschaft und außergewöhnlicher Fachkompetenz sein Wissen. Dabei nahm er sich bewusst mehr Zeit als geplant, um den Karateka zusätzliche Inhalte und wertvolle Details näherzubringen.



Seine Interpretation der Kata sowie anspruchsvolle Grundschulkombinationen forderten die Teilnehmer auf hohem Niveau und eröffneten gleichzeitig neue Perspektiven auf Technik und Ausführung. Besonders beeindruckend war seine Fähigkeit, Karateka aller Alters- und Leistungsstufen individuell anzusprechen, zu motivieren und gezielte Verbesserungstipps zu geben.



Ein weiterer Höhepunkt des Lehrgangs waren die anschließenden Prüfungen bis zum 1. Kyu (brauner Gürtel). Insgesamt 23 Teilnehmer stellten sich dieser Herausforderung und konnten ihre Prüfung erfolgreich bestehen. Sensei Chees gratulierte jedem Prüfling persönlich zu seiner Leistung.



Neben dem sportlichen Aspekt engagierte sich Sensei Chees auch diesmal wieder für einen guten Zweck. Traditionell sammelte er Spenden für die SHOSHIN-Kinderhilfe Philippinen e.V., die er bei seiner nächsten Reise persönlich vor Ort übergeben wird.

Den gelungenen Abschluss bildete eine gemeinsame Abendveranstaltung, bei der die Teilnehmer den Tag in geselliger Runde ausklingen ließen. Die Vorfreude auf den nächsten Lehrgang ist bereits groß!

Foto: Shotokan Wenden e.V.







