TuS Müsen wird Mitglied im Qualitätsbündnis Sport NRW

(wS/tus) Hilchenbach 27.04.2026 | Ein bedeutender Meilenstein für den TuS Müsen: Nach rund zwei Jahren intensiver Arbeit ist der Verein nun offiziell Mitglied im Qualitätsbündnis Sport NRW.

Am 21. April 2026 wurde die Urkunde durch Vanessa Bierbrauer vom Kreissportbund Siegen-Wittgenstein an Tobias Stötzel und Jennifer Mehl aus dem vereinseigenen Team „Schutzkonzept“ übergeben.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich der TuS Müsen intensiv mit dem Schutz vor sexualisierter und interpersoneller Gewalt im Sport auseinandergesetzt. Ziel war es, ein umfassendes Schutzkonzept zu entwickeln und nachhaltig im Vereinsleben zu verankern.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen Prozess so konzentriert und erfolgreich durchlaufen haben“, heißt es aus dem Verein. Ein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, die diesen Weg unterstützt haben. Von Beginn an habe es ein gemeinsames Verständnis für die Bedeutung des Themas gegeben.

Im Rahmen des Projekts wurden unter anderem mehrere Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende durchgeführt. Zudem haben alle Verantwortlichen den Ehrenkodex unterzeichnet – ein klares Zeichen für Verantwortung und Haltung im Verein.

Mit der Aufnahme in das Qualitätsbündnis ist die Arbeit jedoch nicht abgeschlossen.

Vielmehr versteht der TuS Müsen das Schutzkonzept als lebendigen Prozess, der kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt werden soll.

Die Auszeichnung stellt somit nicht nur einen Erfolg dar, sondern zugleich den Auftrag, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

Fotos: Tus Müsen