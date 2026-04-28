Ferndorf feiert den Frühling: Maibaum, Musik und Erbsensuppe

(wS/os) Kreuztal 28.04.2026 | Zwei Tage lang verwandeln sich der Ferndorfer Dorfplatz und das Dorfgemeinschaftshaus in Irlenhecken in den Mittelpunkt des Dorflebens – mit Tradition, Tanz und gutem Essen.



Wenn in Ferndorf der Mai einzieht, dann richtig: Am 30. April und 1. Mai 2026 lädt die

Dorfgemeinschaft zur diesjährigen großen Maifeier ein – einem Fest, das Brauchtum und geselliges

Beisammensein auf besondere Weise vereint.

Den Auftakt macht am Donnerstagnachmittag das Schmücken und Aufstellen des Maibaums am

Dorfplatz. Traditionsgemäß bringt die Freiwillige Feuerwehr zur Freude von Groß und Klein den Baum

aus dem Wald. Die Kinder der örtlichen Kitas sind mit dabei und gestalten das alte Brauchtum mit

Vorführungen aktiv mit. Ganze zwei Stunden wird am Dorfplatz geschmückt, gefeiert, gegessen und

gelacht bis der Baum steht.

Ab 18 Uhr heißt es dann „Tanz in den Mai“ im und um das Dorfgemeinschaftshaus in Irlenhecken. DJ

Intemann sorgt für die passende Musik, während am Rondell kühle Getränke warten und am Grill

herzhafte Köstlichkeiten brutzeln. Wer den Abend ausgelassen und in guter Gesellschaft verbringen

möchte, ist hier genau richtig.



Am Freitag, dem 1. Mai, findet von 10 bis 17 Uhr die eigentliche Maifeier statt. Für sonniges Wetter und ist bereits gesorgt. Und natürlich darf die traditionelle von den Hüttenbrüdern und -schwestern des „Heimatvereins“ gekochten Erbsensuppe, die seit Generationen zum Maifest gehört, nicht fehlen genauso wie Gegrilltes mit Pommes und ein üppiges Kuchenbuffet.

Der Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft Ferndorf e.V. freut sich auf alle Gäste und auf ein schönes Miteinander – denn hier zeigt sich, was Gemeinschaft ausmacht.

Programm:

Donnerstag, 30.04.2026 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Maibaum schmücken und aufstellen

Vorführungen der Ferndorfer Kita-Kinder

Dorfplatz Ferndorf

18:00 bis 01:00 Uhr

Tanz in den Mai

mit DJ Intemann, kühlen Getränken und Leckereien vom Grill

Dorfgemeinschaftshaus Irlenhecken



Freitag, 1. Mai 2026

10:00 bis 17:00 Uhr

Maifeier mit traditioneller Erbsensuppe, Leckereien vom Grill, Kuchenbuffet, Kinderschminken Dorfgemeinschaftshaus Irlenhecken

Fotos: Olaf Schröder (2. Vorsitzender vom Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft in Ferndorf e.V.)