Ferndorf feiert den Frühling: Maibaum, Musik und Erbsensuppe

(wS/os) Kreuztal 28.04.2026 | Zwei Tage lang verwandeln sich der Ferndorfer Dorfplatz und das Dorfgemeinschaftshaus in Irlenhecken in den Mittelpunkt des Dorflebens – mit Tradition, Tanz und gutem Essen.
Wenn in Ferndorf der Mai einzieht, dann richtig: Am 30. April und 1. Mai 2026 lädt die
Dorfgemeinschaft zur diesjährigen großen Maifeier ein – einem Fest, das Brauchtum und geselliges
Beisammensein auf besondere Weise vereint.
Den Auftakt macht am Donnerstagnachmittag das Schmücken und Aufstellen des Maibaums am
Dorfplatz. Traditionsgemäß bringt die Freiwillige Feuerwehr zur Freude von Groß und Klein den Baum
aus dem Wald. Die Kinder der örtlichen Kitas sind mit dabei und gestalten das alte Brauchtum mit
Vorführungen aktiv mit. Ganze zwei Stunden wird am Dorfplatz geschmückt, gefeiert, gegessen und
gelacht bis der Baum steht.
Ab 18 Uhr heißt es dann „Tanz in den Mai“ im und um das Dorfgemeinschaftshaus in Irlenhecken. DJ
Intemann sorgt für die passende Musik, während am Rondell kühle Getränke warten und am Grill
herzhafte Köstlichkeiten brutzeln. Wer den Abend ausgelassen und in guter Gesellschaft verbringen
möchte, ist hier genau richtig.
Am Freitag, dem 1. Mai, findet von 10 bis 17 Uhr die eigentliche Maifeier statt. Für sonniges Wetter und ist bereits gesorgt. Und natürlich darf die traditionelle von den Hüttenbrüdern und -schwestern des „Heimatvereins“ gekochten Erbsensuppe, die seit Generationen zum Maifest gehört, nicht fehlen genauso wie Gegrilltes mit Pommes und ein üppiges Kuchenbuffet.
Der Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft Ferndorf e.V. freut sich auf alle Gäste und auf ein schönes Miteinander – denn hier zeigt sich, was Gemeinschaft ausmacht.
Programm:
Donnerstag, 30.04.2026 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Maibaum schmücken und aufstellen
Vorführungen der Ferndorfer Kita-Kinder
Dorfplatz Ferndorf
18:00 bis 01:00 Uhr
Tanz in den Mai
mit DJ Intemann, kühlen Getränken und Leckereien vom Grill
Dorfgemeinschaftshaus Irlenhecken
Freitag, 1. Mai 2026
10:00 bis 17:00 Uhr
Maifeier mit traditioneller Erbsensuppe, Leckereien vom Grill, Kuchenbuffet, Kinderschminken Dorfgemeinschaftshaus Irlenhecken
Fotos: Olaf Schröder (2. Vorsitzender vom Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft in Ferndorf e.V.)Werbepartner der Region – Anzeige
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