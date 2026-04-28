Collegium vocale gestaltet Abendgottesdienst in Weidenau – Choral Evensong in der Haardter Kirche

(wS/bc) Siegen 28.04.2026 | Der Choral Evensong ist ein musikalischer Abendgottesdienst und wird bis heute täglich in den großen Kathedralen Englands gefeiert. Er eröffnet Raum für Ruhe, Besinnung und Gottesbegegnung und lädt die Zuhörenden durch viele musikalische Beiträge zur spirituellen Einkehr ein.

Im Choral Evensong erklingen A-cappella-Vertonungen aus verschiedenen Epochen, darunter Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ergänzt wird die musikalische Gestaltung durch Kompositionen der Gegenwart, unter anderem von Morten Lauridsen und Eric Whitacre.



Diesmal ist das Collegium vocale Siegen zu Gast in der Haardter Kirche im Siegener Stadtteil Weidenau. Das 1883 im neugotischen Stil errichtete und heute denkmalgeschützte Gotteshaus gehört mit seinem großzügigen Raum zu den markantesten evangelischen Kirchen der Region.

Das Collegium vocale Siegen gehört zum Bach-Chor Siegen und interpretiert mit Begeisterung anspruchsvolle Chormusik.

Das Ensemble war bereits zu Gast bei renommierten Musikfestivals wie dem Rheingau‑Musikfestival, den Thüringer Bach‑Wochen, den Händel‑Festspielen Halle, den Telemann‑Festtagen Magdeburg und dem MDR‑Musiksommer.

Der Eintritt zum Gottesdienst am 09. Mai um 18:00 Uhr in der Haardter Kirche Siegen-Weidenau ist frei, Spenden werden erbeten.

Fotos: Collegium vocale Siegen, Jens Danecker