Würfelglück im Bürgerhaus: 2. Grissenbacher Knobelturnier zog Knobelfreunde aus der ganzen Region an

(wS/tg) Netphen 28.04.2026 | Konzentrierte Blicke, klappernde Würfelbecher und die ein oder andere Jubelpose – am Samstag, den 25. April 2026, verwandelte sich das Grissenbacher Bürgerhaus erneut in einen Treffpunkt für Knobelfreunde aus nah und fern. Auf Einladung des Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsvereins Grissenbach (DKS) ging das mit Spannung erwartete 2. Grissenbacher Knobelturnier über die Bühne.

Volles Haus an 13 Tischen

An 13 Tischen stellten insgesamt 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können unter Beweis. Gespielt wurden zwei Serien à 30 Spielen, in denen jeder einzelne Wurf über Sieg oder Niederlage entscheiden konnte. Die Stimmung im Bürgerhaus war von Beginn an ausgelassen, kameradschaftlich und sportlich zugleich.

Besonders erfreut zeigten sich die Vorstandsmitglieder Thorsten Görg und Alex Stein über den großen Zuspruch weit über die Grenzen Grissenbachs hinaus: Mit den Heimatfreunden aus Walpersdorf, Feudingen und Wenden waren gleich mehrere befreundete Vereine am Start. Die mit Abstand weiteste Anreise nahmen jedoch die Vereinsmitglieder aus Hagen auf sich, um beim zweiten Auftritt des noch jungen Turniers dabei zu sein.

Dank an die Sponsoren

„Ein besonderer Dank gilt der heimischen Erzquell Brauerei, die uns einen Großteil der Gewinne zur Verfügung gestellt hat“, betonte Thorsten Görg im Rahmen der Siegerehrung. Und natürlich durfte auch ein ganz besonderer regionaler Preis nicht fehlen: die in der Meilerwoche vom Verein selbst hergestellte Grissenbacher Holzkohle, die jedes Jahr aufs Neue für ein Stück gelebter Dorftradition steht.

Spannender Wettkampf bis zum Schluss

Nach mehrstündigem, hart umkämpftem Spielverlauf konnten die Spielleiter Jan Niklas Schäfer und Nils Schöler schließlich die Sieger bekanntgeben.

Über den 1. Platz und die damit verbundenen 30 Liter Erzquell Pils sowie einen Sack Grissenbacher Holzkohle freute sich Rebecca Kaufmann von den Walpersdorfer Heimatfreunden. Den 2. Platz sicherte sich Nils Büdenbender, knapp gefolgt von Hubert Laufer auf dem 3. Platz.

In der Teamwertung setzte sich die „Brigade Siegerland“ mit Mika Schmidt, Nils Büdenbender und Hubert Laufer durch und nahm den Preis als bestes Team in Empfang.

Vorfreude auf 2027

Für den DKS war das Turnier einmal mehr ein echtes Highlight im Vereinsleben. Organisatoren wie Teilnehmer waren sich einig: Das Knobelturnier hat sich innerhalb kürzester Zeit als feste Größe im Veranstaltungskalender etabliert. Schon jetzt fiebern Verein und Knobelfreunde dem 3. Grissenbacher Knobelturnier im Jahr 2027 entgegen.

Die Heimatfreundinnen aus Walpersdorf und Feudingen mit der Turniersiegerin Rebecca Kaufmann aus Walpersdorf

Mika Schmidt, Nils Büdenbender und Hubert Laufer von der Mannschaftssieger-Equipe Brigade Siegerland zusammen mit Turniersiegerin Rebecca Kaufmann.

Aufnahme vom Turniergeschehen. Fotos: T. Görg