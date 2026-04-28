Junge Union wählt Vorstand neu – Maximilian Reinberger mit klarem Ergebnis bestätigt

(wS/ju) Siegen 28.04.2026 | 18. Südwestfalentag in Attendorn: Rund 60 Delegierte und Gäste der CDU-Nachwuchsorganisation diskutierten in der Viega World über die Zukunft des heimischen Mittelstands. Mit dabei: Bundestagsabgeordneter Florian Müller.

Attendorn/Siegen. Die Junge Union (JU) Südwestfalen hat ihren Bezirksvorstand neu aufgestellt. Beim 18. Südwestfalentag am vergangenen Freitag, 24. April 2026, bestätigten die rund 60 Delegierten und Gäste aus den Kreisverbänden Siegen-Wittgenstein, Olpe, Soest, dem Hochsauerlandkreis und dem Märkischen Kreis den bisherigen Bezirksvorsitzenden Maximilian Reinberger mit einem Votum von rund 95 Prozent im Amt. Tagungsort war in diesem Jahr die Viega World in Attendorn.

Mittelstand als roter Faden

Inhaltlich zog sich ein Thema wie ein roter Faden durch die gut dreistündige Veranstaltung: der südwestfälische Mittelstand. Eröffnet wurde der Abend kurz vor 19 Uhr mit einem Vortrag von Stefan Tofote, Personalleiter bei Viega. Auch der heimische Landtagsabgeordnete Jochen Ritter richtete einige Worte zur Landespolitik an die Anwesenden.

In seinem Rechenschaftsbericht warb der Lippstädter Reinberger anschließend um seine Wiederwahl und stellte sein Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Den Familienunternehmen der Region räumte er dabei besondere Bedeutung ein: „Ein Familienunternehmer hat seinen Namen draufstehen. Er lebt morgen noch in der Region, in der er heute Entscheidungen zu fällen hat. Er ist hier verwurzelt – und lässt es deshalb oft gar nicht erst auf Fluchtversuche ins Ausland ankommen. Das ist das ehrlichste Wirtschaftsmodell, das es gibt.“ Die ausufernde Bürokratie des Staates müsse deshalb endlich ein Ende haben. Es sei Zeit für echte Strukturreformen, „keine Reformen in der Struktur“, so Reinberger weiter.

Diskussion mit Florian Müller MdB

Die Botschaft kam bei den Delegierten an – und das Mittelstandsthema bestimmte auch den weiteren Verlauf des Abends. Unter der Überschrift „Innovationsstandort Deutschland: Was unser Mittelstand jetzt braucht“ diskutierten die Mitglieder mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Florian Müller über Wettbewerbsfähigkeit, Bürokratieabbau und die Rahmenbedingungen für Familienunternehmen in Südwestfalen.

Der neue Bezirksvorstand

Dem geschäftsführenden Vorstand gehören neben dem Vorsitzenden Maximilian Reinberger seine beiden Stellvertreter Ann-Sophie Hoffmann und Mert Can Cetin, Geschäftsführer Henry Schulte, Schriftführer Matti Bertels sowie Pressesprecher Jost Hoffmann an. Komplettiert wird das Team durch die Beisitzerinnen und Beisitzer Alica Brück, Anne Lütticke, Mario Maracic, Marvin Moka, Marius Kohlmann, Nele Ostkamp, Julia Rüther, Florian Vielhaber, Natasa Sekulic, Sina Selbach und Nicolas Siebrecht.

Hintergrund

Die JU Südwestfalen ist einer von neun Bezirksverbänden der Jungen Union Nordrhein-Westfalen. Sie versteht sich als eigenständige politische Jugendorganisation für interessierte 14- bis 35-Jährige und steht der CDU organisatorisch wie inhaltlich nahe. Mit rund 2.600 Mitgliedern ist sie die größte politische Jugendorganisation der Region.

Bilder aus der Tagung sowie der Diskussion mit Florian Müller MdB

Bezirksvorstand der JU Südwestfalen mit dem wiedergewählten Vorsitzenden Maximilian Reinberger (Mitte). Fotos: Jörn Maximowitz







