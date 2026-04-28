Geschichte ganz nah – Historische Führung durch das Schloss Berleburg

(wS/sw) Bad Berleburg 28.04.2026 | Seit seinem Bau im Jahr 1258 prägt das Schloss Berleburg die Region. Am Samstag, 9. Mai 2026, lädt von 12 bis 13 Uhr eine Führung dazu ein, die lange Geschichte und ausgewählte Bereiche des Hauses näher kennenzulernen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich auf dem Schlosshof rechts, noch vor dem ersten Kastanienbaum. Die Führung beginnt im Gerichtsgewölbe, führt weiter zum Fürstlichen Marstall mit der eindrucksvollen Staatskutsche und endet in der Schlosskapelle, die bis heute von der Fürstlichen Familie genutzt wird. Veranstalterin ist die Volkshochschule Siegen-Wittgenstein in Zusammenarbeit mit dem Schloss Berleburg.

Da der Großteil der Führung im Freien stattfindet, wird dem Wetter angepasste Kleidung empfohlen. Die Gebühr von 10 Euro ist vor Ort in bar zu entrichten. Die Anmeldung ist unter www.vhs-siegen-wittgenstein.de unter Angabe der Kursnummer YA00500 möglich.

Die Führung vermittelt einen Einblick in die Historie des Schloss Berleburg. Foto: Dieter Bald







