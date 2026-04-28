Rainbow Sanierungen Axel Huwald – Ihr Experte für Wasser-, Brand- & Schimmelschäden

(wS/red) Siegen 28.04.2026 | ANZEIGE |

Suchen Sie schnelle Hilfe nach einem Leitungswasserschaden, einem Brand oder bei Schimmelbefall? Rainbow Sanierungen Axel Huwald Schadenmanagement ist Ihr zertifizierter Fachbetrieb für die professionelle Sanierung in der Region Siegen, Olpe und Dillenburg. Wir stellen Ihre Räumlichkeiten wieder her – „Als wäre es nie geschehen.“

Einsatzgebiete & Kontakt

Wir sind lokal für Sie im Einsatz: Siegen | Kreuztal | Netphen | Wilnsdorf | Olpe | Dillenburg | Haiger

📍 Adresse: Siegstraße 69, 57076 Siegen

Siegstraße 69, 57076 Siegen 📞 Telefon: +49 271 80083030 (24/7 erreichbar)

Unsere Leistungen: Alles aus einer Hand

1. Professionelle Wasserschadensanierung

Ein Rohrbruch oder Hochwasser erfordert sofortiges Handeln. Wir bieten:

24/7 Notfallservice: Sofortmaßnahmen zur Schadensminimierung.

Sofortmaßnahmen zur Schadensminimierung. Leckageortung: Präzise Ortung von Lecks mit modernster Technik.

Präzise Ortung von Lecks mit modernster Technik. Technische Trocknung: Effiziente Raum- und Estrichtrocknung zur Vermeidung von Folgeschäden.

Effiziente Raum- und Estrichtrocknung zur Vermeidung von Folgeschäden. Komplettsanierung: Wiederherstellung von Böden, Wänden und Decken.

2. Fachgerechte Brandschadensanierung

Nach einem Feuer koordinieren wir den gesamten Prozess mit Ihrer Versicherung:

Ruß- & Schadstoffreinigung: Gründliche Säuberung von Gebäuden und Inventar.

Gründliche Säuberung von Gebäuden und Inventar. Geruchsneutralisation: Dauerhafte Entfernung von Brandgerüchen.

Dauerhafte Entfernung von Brandgerüchen. Wiederherstellung: Sanierung aller Gewerke durch einen festen Ansprechpartner.

3. Effektive Schimmelsanierung

Schimmel gefährdet die Gesundheit. Wir sorgen für ein gesundes Raumklima:

Ursachenanalyse: Wir finden die Quelle der Feuchtigkeit.

Wir finden die Quelle der Feuchtigkeit. Nachhaltige Entfernung: Professionelle Beseitigung unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards.

Professionelle Beseitigung unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards. Prävention: Beratung und Maßnahmen zum langfristigen Schutz vor Neubefall.

4. Ganzheitliches Schadenmanagement

Wir entlasten Sie im Ernstfall komplett:

Versicherungsabwicklung: Lückenlose Dokumentation (Fotos/Berichte) für Ihren Versicherer.

Lückenlose Dokumentation (Fotos/Berichte) für Ihren Versicherer. Schnittstellenmanagement: Wir koordinieren alle Handwerker – Sie haben nur einen Ansprechpartner.

Warum Rainbow Sanierungen Axel Huwald?

Regionale Expertise: Schnell vor Ort in Kreuztal, Olpe, Siegen und Umgebung.

Schnell vor Ort in Kreuztal, Olpe, Siegen und Umgebung. Erfahrung: Über 30 Jahre Branchenexpertise im Netzwerk von Rainbow Sanierungen Deutschland.

Über 30 Jahre Branchenexpertise im Netzwerk von Rainbow Sanierungen Deutschland. Rund-um-Sorglos: Von der Erstaufnahme bis zur finalen Abnahme – wir kümmern uns um alles.

Von der Erstaufnahme bis zur finalen Abnahme – wir kümmern uns um alles. Modernste Technik: Einsatz innovativer Verfahren für nachhaltige Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf den Profi in Ihrer Region. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche Beratung oder im Notfall direkt per Telefon!