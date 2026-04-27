Schnelle Greifvögel, starke Pferde und regionale Genüsse begeistern 500 Besucher in Ferndorf

(wS/wlv) Kreuztal 27.04.2026 | Tag der offenen Tür am 25. April im Haus der Land- und Forstwirtschaft in Kreuztal-Ferndorf – Ein Tag mit schnellen Vögeln und starken Pferden – Hausgemeinschaft präsentiert Facetten der Organisationen für die heimische Landwirtschaft

Ein Rotmilan im Tiefflug, fauchende Bussarde aus nächster Nähe und Kinder, die sich von einem mächtigen Kaltblutpferd auf einer Matte über die Wiese ziehen lassen – das Haus der Land- und Forstwirtschaft hatte sich für seinen Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag, 25. April, einiges einfallen lassen. Rund 500 Besucher folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, das grün-weiße Gebäude in seiner ganzen Bandbreite zu erleben.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht eine einzelne Einrichtung, sondern das Zusammenspiel von acht Vereinen, Gesellschaften und Verbänden, die sich hier unter einem Dach um die heimische Land- und Forstwirtschaft kümmern. Insgesamt 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffneten Türen und Stände, um Nachbarn, Berufskollegen und Vertretern aus Politik und Verwaltung zu zeigen, wie eng Naturschutz, Holzwirtschaft, Energiewende und bäuerliches Leben in der Region miteinander verzahnt sind. Das Haus, das seit 13 Jahren besteht und zuletzt umfangreich erweitert wurde, präsentierte sich damit nach dem Umbau erstmals in voller Größe der Öffentlichkeit.

Für viele Familien wurde der Besuch zu einem Ausflug mit Programm: Die „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaften Kurköln und Siegen-Wittgenstein brachte Wildtiere zum Anfassen mit, der Landesbetrieb Wald und Holz aus Olpe und Siegen-Wittgenstein sowie die Ranger Südwestfalen warteten mit Rätseln rund um den Wald auf, und der Waldbauernverband stellte klimaresiliente Baumarten vor – ein zentrales Thema angesichts der Schäden der vergangenen Jahre. An den Ständen der Biologischen Station und der Naturschutzverbände konnten Kinder Insektenstuben bauen, Nistkästen zimmern oder an Fühlstationen ihre Sinne testen. Kleine Verkaufsstände boten Gartenstauden und Seifenprodukte.

Den unbestrittenen Höhepunkt setzte die Greifvogelschau der Biologischen Station: Ein echter Rotmilan zog seine Kreise vor staunendem Publikum, dazu kamen rasante Flugmanöver der Bussarde. Nicht weniger Eindruck machte der „Fliegende Teppich“ – eine stabile Matte, auf der sich Kinder von einem stattlichen Kaltblut über die Wiese ziehen ließen.

Auch die anderen Hausbewohner hatten sich Mitmach-Aktionen einfallen lassen. Die landwirtschaftliche Buchstelle BSB lockte mit Glücksrad und einer Buttonpressmaschine, an der eigene Anstecker entstanden. Die BBWind informierte über die Windkraft im Kreis Siegen-Wittgenstein, die Bürgerenergiegenossenschaft Siegen-Wittgenstein zeigte, wie sich genossenschaftlich organisierte Bürger an erneuerbaren Energien beteiligen, und die Initiative „Landwirtschaft – mag doch jeder“ warb mit Sympathie und guten Argumenten für den Berufsstand. Vor dem Haus zogen die ausgestellten Traktoren vor allem die jüngeren Gäste an.

Auch kulinarisch blieb der Tag konsequent regional: Der Backesverein Niederdielfen versorgte die Gäste mit Siegerländer Reibekuchen, vom Grill kamen Bratwürstchen und Bio-Brühknacker vom Irlenhof, dazu gab es üppige Kuchenbleche, frische Waffeln, Kaffee und Getränke.

Am Ende eines langen Tages waren Veranstalter wie Besucher gleichermaßen zufrieden: Das Haus der Land- und Forstwirtschaft hatte gezeigt, dass heimische Landwirtschaft, Forst und Naturschutz weit mehr sind als ein Thema für Fachleute – nämlich ein Stück Siegerländer Alltagskultur, das man riechen, schmecken und anfassen kann.

Fotos: Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.







