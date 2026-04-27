Tore für den guten Zweck: Einsatzführungsbereich 2 und TUS Erndtebrück spenden 1.500 Euro an Kinderhospiz

(wS/bw) Erndtebrück 27.04.2026 | Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Garnison stand der lokale Fußballplatz ganz im Zeichen der Solidarität. In einem gemeinsam organisierten Benefizspiel zwischen dem Einsatzführungsbereich 2 und dem TUS Erndtebrück wurde eine Spendensumme von insgesamt 1.500 Euro gesammelt. Der Erlös kommt in voller Höhe der Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes in Olpe zugute.

Sportlicher Einsatz für den regionalen Zusammenhalt

Das Jubiläumsspiel lockte zahlreiche Zuschauer an und unterstrich die enge Verbundenheit zwischen den Soldatinnen und Soldaten der Garnison und der zivilen Bevölkerung. Neben dem sportlichen Ehrgeiz auf dem Kunstrasen stand vor allem der wohltätige Gedanke im Vordergrund. Durch den Verkauf von Tickets, Verpflegung und zusätzliche Spenden vor Ort konnte das ehrgeizige Spendenziel erreicht werden.

Unterstützung für schwerstkranke Kinder

Die Summe von 1.500 Euro wurde nun offiziell an Vertreter des Kinder- und Jugendhospizes übergeben. Mit der Spende wird die wichtige Begleitung erkrankter Kinder und ihrer Familien finanziert.

Abordnung des EinsFüBer 2 und TUS Erndtebrück bei der Scheckübergabe in Olpe