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Korbflechten im Deuzer Q – Kostenloser Workshop für Jugendliche von 10 bis 14 Jahren

27. April 20269
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(wS/qw) Netphen 27.04.2026 | Samstag, 09. Mai, 13:00 – 18:00 Uhr- Q in der Zaunstraße 1d, Netphen-Deuz


Tiefer in das uralte Handwerk „Korbflechten“ eintauchen, die Grundlagen des Flechtens mit Weiden erlernen sowie einen eigenen kleinen Brotkorb mit Holzboden für Zuhause gestalten: Das ist beim kostenlosen Workshop für junge Leute von 10 bis 14 Jahren am Samstag, 9. Mai, von 13 bis 18 Uhr im Deuzer Q in der Zaunstraße 1d möglich. Geleitet wird das kreative Angebot von der erfahrenen Weidenflechterin Babette Siebel von der Flechtwerkstatt in Siegen-Feuersbach. Der Workshop ist gefördert durch den Kulturrucksack NRW und für die Teilnehmenden kostenlos. Zur Stärkung werden am Nachmittag Waffeln gebacken. Anmeldung und Informationen im Veranstaltungskalender auf: www.qulturwerkstatt.de

Im Rahmen des Workshops können junge Menschen ihren eigenen Brotkorb flechten. Foto: Babette Siebel – Flechtwerkstatt Siegen

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