Backwaren des HuV Alchen für das Café Patchwork in Siegen

(wS/huv) Freudenberg – Siegen 27.04.2026 | Am Sonntag hat der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen Brot und Backwaren, die am Samstag im Schanzenofen des Öalcher Backes zubereitet wurden, an das Café Patchwork in Siegen übergeben.

Die Einrichtung, die sich in der Herrenwiese befindet, ist eine wichtige soziale Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen ist, die von Armut und Obdachlosigkeit bedroht sind. Es bietet nicht nur günstige Mahlzeiten an, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cafés haben sich sehr über die Spende gefreut, die zur richtigen Zeit kam, da die Vorräte allmählich zur Neige gingen. „Wir freuen uns, dass wir mit der Spende das Café Patchwork unterstützen konnten und hoffen, dass wir den Menschen, die das Café aufsuchen, mit unseren Öalcher Backspezialitäten eine kleine Freude bereiten können“, sagte Silke Schinz vom Backteam des HuV Alchen.

Das Foto zeigt Silke Schinz (links) vom HuV Alchen bei der Spendenübergabe







