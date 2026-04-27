Gastronomie zwischen Oberem Schloss und Nikolaikirche: Universitätsstadt Siegen bietet 350 qm in der Altstadt an

(wS/si) Siegen 27.04.2026 | Die Universitätsstadt Siegen bietet aktuell ein außergewöhnliches Gastronomieobjekt in herausragender Lage der historischen Altstadt zur Verpachtung an. Die Immobilie befindet sich in der Burgstraße 18 zwischen dem Oberes Schloss und der Nikolaikirche.

Die angebotene Gesamtfläche umfasst rund 350 Quadratmeter und beinhaltet neben den Innenräumen eine etwa 100 Quadratmeter große, überdachte Außenterrasse. Durch ihre exponierte Lage und das besondere historische Umfeld bietet die Immobilie ideale Voraussetzungen für ein hochwertiges gastronomisches Konzept.

Ziel der Universitätsstadt Siegen ist es, ein innovatives und qualitativ anspruchsvolles Gastronomiekonzept zu gewinnen, das die regionale Gastronomieszene nachhaltig stärkt und bereichert. Die Fläche soll im Rahmen eines Gesamtkonzepts nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus des Siegerlandmuseum im Bunker Burgstraße in Teilbereichen auch für museale Nutzungen zur Verfügung stehen. Dazu können museumspädagogische Workshops, Ausstellungseröffnungen sowie Empfänge gehören.

Interessierte können ihre gastronomischen Konzepte bis einschließlich Freitag, 29. Mai 2026, einreichen. Weitere Informationen zum Objekt und zum Bewerbungsverfahren gibt es online unter www.siegen.de/gastronomieobjekt.

Foto: wirSiegen.de







