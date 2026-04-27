Flucht in Siegen: Weißer Audi R8 rast Polizei auf der HTS davon – Zeugen gesucht!

(wS/ots) Siegen 27.04.2026 | Am Sonntagabend (26.04.2026) ist ein weißer Audi R8 vor der Polizei geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können.

Gegen 22:40 Uhr befand sich eine Polizeistreife im Bereich der Sandstraße / Freudenberger Straße in Siegen. Wenige Autos vor den Beamten fiel ihnen ein weißer Audi R8 auf, der seinen Motor immer wieder aufheulen ließ und stark beschleunigte. Die Beamten entschlossen sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Doch bevor sie das Auto anhalten konnten, fuhr dieser auf die HTS in Richtung Kreuztal auf. Der Audi reagierte nicht auf Anhaltezeichen des Streifenwagens. Stattdessen beschleunigte er stark und gefährdete mit seinem Fahrverhalten andere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe der Anschlussstelle Weidenau geriet der Audi außer Sicht der Beamten.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen sowie insbesondere Geschädigte werden gebeten sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.







