Nacht der Bibliothek in Neunkirchen

(wS/red) Neunkirchen 01.03.2019 | NRW-Nacht der Bibliotheken: Auch Neunkirchen feiert mit.

Gemeinsam mit rund 200 öffentlichen, kirchlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken in NRW lädt die Bibliothek Neunkirchen am 15. März zur landesweiten „Nacht der Bibliotheken“ ein. Alle Häuser werden die Vielfalt zeigen, die sie täglich leben. Diese Veranstaltung wird alle zwei Jahre ausgerichtet und jedes Mal von rund 50.000 Menschen besucht.

In der Bibliothek Neunkirchen können die Besucher an diesem Abend ab 19:30 Uhr in aller Ruhe sich treffen, Neues entdecken, schmökern, ausleihen, dabei sein und mitreden. Nach einer Begrüßung wird eine Bibliotheksführung angeboten. Um 21:00 Uhr beginnt die Präsentation „Twitter – Wie geht das eigentlich?“

Außerdem werden den Gästen kalte und warme Wachmachergetränke gereicht.

„Bibliotheken machen Spaß“, betont die Schirmherrin der „Nacht der Bibliotheken“ Susanne Laschet, gelernte Buchhändlerin, Literaturfan und Ehefrau von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Der Landesverband Bibliotheken NRW lässt zur Nacht der Bibliotheken verlauten: „Öffentliche Bibliotheken reagieren mit ihren Angeboten darauf, was unsere Gesellschaft benötigt – und das unterliegt einer stetigen Veränderung. Ihre Aufgaben sind nach wie vor u. a. die Leseförderung und das Bereitstellen von gesicherten Informationen für alle Bürger, darüber hinaus aber entwickeln sie sich zu wichtigen Treffpunkten in ihren Kommunen.“

Bücherflohmarkt-Frühling in der Bibliothek Neunkirchen

Die Bibliothek Neunkirchen bietet wieder aussortierte und gespendete Bücher an, die nicht für die Ausleihe in Frage kommen. In einer mehrwöchigen Flohmarkt-Aktion können von Romanen über Sachbücher bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur einige Schnäppchen gemacht werden. Jung und Alt sind herzlich zum Stöbern eingeladen.

Der Verkauf startet ab Donnerstag, dem 4. März zu den Öffnungszeiten der Bibliothek, nämlich:

montags 14:00 – 19:00 Uhr

dienstags 08:00 – 16:00 Uhr

donnerstags 14:00 – 19:00 Uhr

freitags 08:00 – 13:00 Uhr

Bibliothek Neunkirchen · im Bürgerzentrum · Kölner Straße 174a · 57290 Neunkirchen

Tel.: 02735 / 767-190 · mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier