(wS/ots) Netphen 24.03.2019 | Unbekannte Schmierfinken verunstalten Kapelle

Vermutlich in den letzten Tagen besprühten Unbekannte eine Kapelle in der Wiedichstraße mit Graffiti und richteten dabei einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Schmierfinken und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

