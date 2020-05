(wS/red) Netphen 05.05.2020 | K27: Erneute Vollsperrung zwischen Netphen/Unglinghausen und Netphen/Herzhausen

Netphen (straßen.nrw). Für die Fertigstellung des in der letzten Woche begonnenen Banketts, muss die K27 zwischen Netphen/Unglinghausen und Netphen/Herzhausen, laut der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen, am Mittwoch (6.5.) und evtl. am Donnerstag (7.5.) jeweils von 7.30 bis 15 Uhr erneut gesperrt werden.

