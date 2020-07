Auseinandersetzung zwischen zwei Männern führte zu Großeinsatz

(wS/red) Siegen 14.07.2020 | Der Bereich wurde für den Einsatz großräumig abgesperrt.



Streitigkeiten zwischen zwei Männern in der Bühlstraße in Niederschelden führte zu massiven Einsatz an Polizeikräften. Die Polizei wurde zu diesem Vorfall gerufen, da es offensichtlich eine Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 22-jährigen Mann gab.

Bei diesem Vorfall soll eine Pistole im Spiel gewesen sein, es war aber letztlich „nur“ eine Gaspistole.

Tatverdächtig ist der 24-Jährige und der 22-Jährige ist dabei evtl. leicht verletzt worden, vor Ort war das noch ungeklärt.

Der 24-Jährige wurde zu weiteren Ermittlungen in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Fotos: Marcel Groß

