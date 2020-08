Neueröffnung: XALO‘S Barbershop in Kreuztal – The Gentelman’s Cut

(wS/red) ANZEIGE Kreuztal 17.08.2020 | Xalo‘s Barbershop eröffnet am Mittwoch, 19.08.2020 in Kreuztal in der Siegener Straße 11 seine Türen. Nach Komplettumbau der Räumlichkeiten steht das Team von XALO‘S Barbershop im großzügigen und exklusiven Salon für den perfekten Haarschnitt bereit.

NEUERÖFFNUNGSPREISE vom 19. – 22.08.2020

Haarschnitt 8€ – Bartrasur 4€ – Augenbrauen 3€ – Gesichtsmaske 2€ – Waschen 3€

XALO‘S Barbershop

Siegener Str. 11

57223 Kreuztal

Tel. 02732 769 4 222

Weitere Bilder und Infos auf Instagram