12 neue Corona-Fälle – Neun Personen hatten Kontakt zu bereits bekannten Covid-19-Fällen

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 21.09.2020 | 12 neue Corona-Fälle – Drei Personen genesen

Heute sind 12 neue positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Betroffen sind vier Personen aus Kreuztal (zwei Kinder, ein Jugendlicher und ein Mann Anfang 50), drei Personen aus Siegen (ein Kind und ein Mann und eine Frau Mitte 40), zwei Jugendliche aus Hilchenbach, eine Frau Mitte 60 und ein Mann Ende 60 aus Bad Berleburg und ein Mann Ende 30 aus Burbach. Neun Personen hatten Kontakt zu bereits bekannten Covid-19-Fällen, zwei Patienten wurden mit Symptomen beim Hausarzt getestet, eine Person ist von einer Reise zurückgekehrt.

Außerdem konnten heute drei Personen als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden: Ein Mann Anfang 30 aus Siegen, eine Frau Anfang 30 aus Wilnsdorf und ein Mann Mitte 50 aus Kreuztal.

Derzeit müssen zwei Patienten aus dem Kreisgebiet aufgrund einer Covid-19-Erkankung in einem Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 646 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 543 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 95 Personen.

Schulen

Auch heute wurden durch das Kreisgesundheitsamt wegen Covid-19-Fällen wieder Schulklassen nach Hause geschickt. Betroffen sind das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung (Klasse BF 2202 und neun Lehrer), das Berufskolleg Technik (insgesamt 120 Kinder aus verschiedenen Klassen) und die Bertha-von Suttner Gesamtschule Siegen (Klasse 7e und Teile der Klasse 7b, insgesamt 41 Kinder).

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung ist die Untersuchung symptomatischer Patienten ausschließlich Aufgabe der niedergelassenen Ärzte und nicht mehr Aufgabe des Kreisgesundheitsamtes. Bei entsprechenden Beschwerden sollte man sich also direkt an seinen behandelnden Arzt wenden, in diesem Fall am besten nach einer telefonischen Voranmeldung. Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil nur der behandelnde Arzt bei entsprechenden Beschwerden auch eine notwendige Behandlung einleiten kann.

Das Gesundheitsamt testet im Wesentlichen nur Kontaktpersonen, also Personen, die engen Kontakt zu einem Erkrankten hatten. Diese Testungen liegen in Siegen-Wittgenstein zurzeit bei über 100 Personen täglich. Die Tests der Kontaktpersonen werden am Testzentrum des Kreises an der Universität Siegen (Haardter Berg) sowie zum Teil in Einrichtungen selbst durchgeführt.

Aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

· Bad Berleburg 3

· Bad Laasphe 0

· Burbach 4

· Erndtebrück 0

· Freudenberg 3

· Hilchenbach 4

· Kreuztal 35

· Netphen 5

· Neunkirchen 6

· Siegen 32

· Wilnsdorf 3

