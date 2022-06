Verkehrsunfall in Bad Berleburg – PKW überschlägt sich auf der Astenbergstraße

(wS/red) Bad Berleburg 24.06.2022 | Heute Nachmittag ereignete sich aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall in Bad Berleburg. Ein aus Bad Berleburg stammender Mann fuhr auf der Astenbergstraße in Richtung Wemlinghausen. Dabei verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und hat sich dabei überschlagen. Das Auto blieb mitten auf der Straße auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Feurwehr, RTW und Notarzt waren im Einsatz. Die B480 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Am PKW entstand Totalschaden.

Foto: wirSiegen.de