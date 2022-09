36-Jähriger überfällt Tankstelle in Siegen – wenig später klicken die Handschellen

(wS/ots) Siegen 03.09.2022 | Am Samstagmorgen (03.09.2022) hat ein 36-Jähriger eine Tankstelle an der Marienborner Straße in Siegen überfallen.

Der Mann hatte das Gebäude gegen kurz nach 8 Uhr betreten und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe (PTB-Waffe) die Herausgabe von Bargeld. Dabei hatte er eine blaue Tüte mit rotem Schriftzug in der Hand. Kurz darauf flüchtete der Täter mit dem erbeuteten Bargeld sowie zwei Zigarettenschachteln. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 36-Jährige zusammen mit der Bundespolizei in der Morleystraße in Siegen festgenommen werden.

Er wurde auf die Polizeiwache nach Weidenau gebracht. Das Kriminalkommissariat hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Der 36-Jährige wird dem Haftrichter vorgeführt.

