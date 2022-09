Die Rothaar-Laufserie – AOK-Cup – startet in die Herbstsaison

(wS/aok) Hilchenbach 08.09.2022 | Nach dem erfolgreichen Start der diesjährigen Rothaar-Laufserie – AOK-Cup am 1. Mai in

Erndtebrück und der zweiten Ausdauerveranstaltung in Büschergrund Ende Mai geht es nun

in die Veranstaltungen der Serie im zweiten Halbjahr.

Der eigentlich für den zweiten Samstag im September geplante Kindelsberglauf des TV

Eichen wird nicht ausgerichtet, so dass der dritte Wettbewerb am 18. September in Bad

Laasphe stattfindet. Mit dem ersten Panorama-Run des TV Laasphe gibt es eine komplett

neue Veranstaltung. Die Läufe in Bad Laasphe ersetzen den Bad Berleburger Citylauf. Mit

Christian Sureth haben die Ausrichter in Bad Laasphe eine sehr engagierte Persönlichkeit in

ihren Reihen, die mit ganz viel Herzblut den Panorama-Run etablieren möchte.

Bei dem Lauf in der zweitgrößten Stadt Wittgensteins handelt es sich um einen

wunderschönen Landschaftslauf, der immer wieder Ausblicke – „dank“ Borkenkäfer und

Stürmen – auf den Luftkurort freigibt. Aus der Bezeichnung des Laufes lässt sich schließen,

dass der Panorama-Run nicht nur auf flachen Wegen verläuft. Das Höhenprofil weist einen

langen Anstieg aus, ehe es nach gut der Hälfte der zwölf Kilometer langen Strecke des

Hauptlaufes wieder lange bergab geht. 300 Höhenmeter sind zu bewältigen, von dem Start

in der Königstraße auf 320 Metern geht es hinauf auf 580 Meter. Christian Sureth: „Wir

vermeiden Maximalsteigungen und es gibt auch immer wieder flache Passagen. Es geht

sozusagen terrassenförmig zum „Neuntel“ hinauf.“

Neben der langen Distanz bieten die Bad Laaspher eine 5-Kilometer-Lauf- und

Walkingstrecke an. Die 2-Kilometer-Distanz für die Schülerinnen und Schüler ist im Tal

ausgezeichnet.

Wie auch beim Citylauf in Bad Berleburg lassen die sich anschließenden Schulstaffeln viel

Spannung erwarten.

Am 1. Oktober lädt der TSV Aue-Wingeshausen zum 50. Rothaar-Waldlauf ein. Dort werden

die bekannten Strecken angeboten, wie die 28-Kilometer-Strecke vom Albrechtsplatz zur

Turnhalle des TSV oder auch die 15-Kilometer-Distanz von Jagdhaus zurück.

Den Abschluss macht am 22. Oktober der Helberhäuser HauBerglauf, der in diesem Jahr

sein 25-Jähriges feiert. Anlässlich dieses Geburtstages hat sich die TSG Helberhausen

einiges einfallen lassen. So wird jeder Teilnehmer ein Finisherpräsent erhalten, es wird zwei

zusätzliche Team-Wertungen geben – und die Strecken werden nicht wie gewohnt gelaufen,

sondern im Uhrzeigersinn.

Im Anschluss an die Läufe in Helberhausen werden die Kinder und Jugendlichen im Rahmen

der Cupserie geehrt.