(wS/ls) Hilchenbach 03.09.2022 | Ein 53-jähriger Hausbesitzer beabsichtigte am Samstagnachmittag um kurz nach 14 Uhr in der Straße „Auf dem Einstuhl“ in Hilchenbach Kartons verbrennen, dann brannte plötzlich auch die Wiese auf ca. 250 m². Die alarmierte Feuerwehr Hilchenbach hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de