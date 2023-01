Neues Eltern-Kind-Café auf dem Lindenberg: Eröffnung am Montag, 16. Januar

(wS/red) Siegen 12.01.2023 | Auf dem Siegener Lindenberg gibt es künftig ein neues Angebot für Familien: Am Montag, 16. Januar 2023, öffnet das Eltern-Kind-Café Lindenblüte in der Gießener Straße 24 erstmalig seine Türen.

Jeden Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr können Familien dort mit einem Frühstück in die Woche starten. Das Café, das für die jungen Besucherinnen und Besucher eine Spiel- und Kochecke bietet, soll als offener Begegnungsort dienen, an dem sich Familien austauschen können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienbüros der Universitätsstadt Siegen stehen vor Ort für Fragen rund um das Familienleben zur Verfügung. Darüber hinaus sind in regelmäßigen Abständen Unterstützungsangebote zu unterschiedlichen Themen geplant, wie beispielsweise Stillen, die Entwicklung des Kindes, Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ab Mittwoch, 18. Januar 2023, startet dort außerdem die Krabbelgruppe „Kleine Bergsteiger“, die wöchentlich (mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr) besucht werden kann.

Für die Anmeldung oder bei Rückfragen steht Nora Gebser vom städtischen Familienbüro zur Verfügung, Telefon: (0271) 404-2931, E-Mail: n.gebser@siegen.de.

