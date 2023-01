Unbekannte Täter entwenden Mobiltelefon

(wS/si/polsiwi) Siegen 09.01.2023 | Drei unbekannte Männer haben am Samstagabend (07.01.2023) einer 35-jährigen Frau in der Juliusstraße in Siegen das Mobiltelefon entwendet.

Die Frau war gegen kurz nach 20 Uhr zu Fuß in Richtung des Verbindungsweges zur Siegbergstraße unterwegs, als sie von den Männern angesprochen wurde. Einer der Unbekannten entwendete der 35-Jährigen daraufhin das Handy. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

– 20 bis 30 Jahre alt

– 1,75 bis 1,80m groß

– rote Jacke

– Jeans

– kurze, braune Haare

Die anderen beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Zweiter Mann:

– ca. 25 Jahre alt

– Jogginghose

– Weste

– Kapuzenpullover

Dritter Mann:

– dünn

– führte ein goldenes Handy mit

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

