Wie Sucht die Psyche krank machen kann

(wS/dia) Siegen 02.01.2023 | Facharzt Georg Weil referiert am 12. Januar beim „Siegener Forum Gesundheit“ Siegen. „Sucht und begleitende psychische Erkrankungen“ – so lautet das Thema der nächsten Veranstaltung in der Vortragsreihe „Siegener Forum Gesundheit“.

Hierzu referiert Georg Weil, Oberarzt am Diakonie Klinikum in Siegen, am Donnerstag, 12. Januar, um 19 Uhr in der Cafeteria im Erdgeschoss des Ev. Jung-Stilling Krankenhauses, Wichernstraße 40.

Weil ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Suchtmedizin sowie für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, wegen des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung jedoch erforderlich unter Tel. 0271/500 31 31 oder per E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de. Für Gehörlöse wird der Vortragsabend von Gebärdendolmetschern begleitet.

