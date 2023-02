353 mal löste der Blitz aus: Fünf Fahrverbote drohen nach Radarmessungen auf der HTS

(wS/ots) Kreuztal 13.02.2023 | Am Sonntag (12.02.2023) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen auf der Hüttentalstraße (HTS) bei Kreuztal in Fahrtrichtung Siegen durchgeführt. Dabei löste 353 Mal der Blitz aus. 234 Fahrzeughalter erhalten demnächst eine schriftliche Verwarnung. Dahingegen waren 119 Fahrzeugführer so schnell, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige die Folge ist. Fünf Fahrzeuge waren derart zu schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Spitzenreiter war ein VW mit Siegener Kennzeichen, der statt der erlaubten 80 km/h mit 134 km/h gemessen wurde. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür in der Regel zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot sowie 460 Euro Bußgeld vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Geschwindigkeit gerade bei schweren Verkehrsunfällen die Hauptunfallursache ist.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier