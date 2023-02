Illegales Fahrzeugrennen auf der Hüttentalstraße – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 13.02.2023 | Am Freitagabend (10.02.2023) ist der Polizei ein illegales Fahrzeugrennen auf der Hüttentalstraße (HTS) angezeigt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen mehrere PKW der Marke BMW in Siegen-Weidenau auf die HTS in Fahrtrichtung Kreuztal aufgefahren sein. Die vermutlich überwiegenden 3er BMW hätten dann immer wieder kurzfristig stark beschleunigt und seien mit äußerst geringen Abständen hintereinander auf der linken Fahrspur gefahren, obwohl der rechte Fahrstreifen frei war. Ein Teil der Autos soll dann an der Ausfahrt Kreuztal-Buschhütten abgefahren und erneut auf die HTS, dieses Mal in Fahrtrichtung Siegen, aufgefahren sein. Auf der HTS soll es dann wiederholt zu starken Beschleunigungen gekommen sein. Zum Teil sollen ein oder mehrere Fahrzeuge den nachfolgenden Verkehr ausgebremst haben, um den vorausfahrenden PKW freie Bahn zu verschaffen.

Nachdem die Polizei Kenntnis von den Vorgängen erhielt, fahndete sie nach entsprechenden Fahrzeugen. Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Um den genauen Tatablauf klären zu können, bitten die Ermittler Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Neben Kennzeichen und Fahrerbeschreibungen ist ebenfalls von Interesse, ob es bei den Fahrmanövern zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist.

