Fünffacher Winterball der Schützenvereine aus Netphen: Ein unvergesslicher Abend in Dreis-Tiefenbach

(wS/hgm) Netphen 13.02.2023 | Dreis-Tiefenbach. Junge, Junge, war das ein Wumms! Doch nicht nur ein doppelter, eher war es ein fünffacher: Nämlich der gemeinsame Winterball am Samstagabend von fünf Schützenvereinen aus und Ortsteilen der Stadt Netphen in der Dreisbachhalle Dreis-Tiefenbach, was in dieser Form übrigens eine Premiere war:

Die Schützenvereine „Alte Burg“ Afholderbach (1. Vorsitzender: Timo Gronemeyer); „Zur Sandhelle“ Brauersdorf (1. Vorsitzender: Thomas Werthenbach); der SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach (1. Vorsitzender: Klaus-Peter Wilhelm); der Schützenverein Netphen (1. Vorsitzender: Carsten Hartmann) und als fünfter Verein im Bunde der Schützenverein Sohlbach mit seinem Vorsitzenden Mike Glöckner. Für die fetzig-fröhliche Stimmung sorgte die Band Sam, die die Stimmung im Saal regelrecht hochkochen ließ.

Die Idee zu dieser genialen Veranstaltung war gewissermaßen am Biertisch entstanden: Bei einem gemütlichen Beisammensein kam man überein, anstatt der früheren separaten Winterfeste- bzw. Bälle der Schützenvereine etwas Gemeinsames auf die Füße zu stellen. Es war nämlich schwierig, nach der langen Corona-Zwangspause, die auch die Vereinsstrukturen oft negativ beeinflusste, wieder „in die Pötte“ zu kommen. Und das Resultat konnte sich in der Tat sehen lassen: Ja, die Schützen sind noch alle da!

In der festlich geschmückten Dreisbachhalle, die rappelvoll war und fast aus allen Nähten platzte, begrüßte Timo Gronemeyer, Vorsitzender der Brauersdorfer Schützen die Festgäste und neben den fünf Schützenvereinen auch die Gastvereine: Den Schützenverein Mühle-Niederseßmar (Gastverein vom SV Seelbachtal), die Sportschützen Achenbach sowie die Kyffhäuser- und Schützenkameradschaft Kreuztal 1871 e. V.

Darüber hinaus hieß Gronemeyer auch die Majestäten willkommen:

Die Stadtkönigin Gabriele Geßner-Wagener, den Stadtkaiser Martin Weber sowie die Kreisjungschützenkönigin Tatjana Bender. Selbstverständlich begrüßte Gronemeyer auch Paul Wagener, Bürgermeister der Stadt Netphen, den Vorsitzenden des Stadtsportverbands, Hans-Joachim Werthenbach und Marc Seelbach, Vorsitzender der Fachschaft Schützen.

Auch die Vertreter der einzelnen Schützenvereine sowie die Majestäten bekundeten in Grußworten ihre Freude; danach eröffneten die Königs- und Kaiserpaare den Tanz.

Ein besonderes Highlight war später der Auftritt der Tanzgruppe „Domino“, die mit ihrer großartigen Choreographie das Publikum begeisterte. Schade, dass deren Auftritt relativ kurz war, so mancher hätte sich noch eine Zugabe gewünscht. Sozusagen das Tüpfelchen auf dem „I“ war die von Carsten Hartmann angesagte Tombola mit wertvollen Preisen, darunter drei Präsentkörbe, eine Bohrmaschine, ein Gutschein vom Auto Shop Netphen, ferner ein Bierteller, Fensterreiniger und eine Sound Box. Den Hauptpreis der Tombola, einen Koffer mit 500 Euro in Fünf-Euro-Scheinen heimste sich übrigens eine Schützenschwester vom Schützenverein Afholderbach ein. – Getanzt und gefeiert wurde bis in die späte Nacht.

Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald

