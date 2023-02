„Unfall auf der Siegener Straße: 23-jährige Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug“

(wS/red) Freudenberg 11.02.2023 | Eine 23-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Siegener Straße von Freudenberg in Richtung Lindenberg. Kurz vor dem Abzweig zur Straße „An der Autobahn“ verlor sie in einer dortigen Schikane die Kontrolle über ihren Kleinwagen und krachte mit voller Wucht in die Leitplanke. Obwohl an dem Suzuki Totalschaden entstand, blieb die Fahrerin unverletzt. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

