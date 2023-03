Wiedereröffnung im April: Kleiderkammer zieht um

(wS/bb) Bad Berleburg 09.03.2023 | Die Kleiderkammer der Stadt Bad Berleburg zieht um. Künftig ist das Angebot nicht mehr in der Bad Berleburger Herrenwiese, sondern in der ehemaligen Salzmannschule auf dem Stöppel in Bad Berleburg, Hermann-Böttger-Weg 7, zu finden.

Aus diesem Grund bleibt die Kleiderkammer ab Donnerstag, 16. März, geschlossen und eröffnet am neuen Standort am Montag, 3. April.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Das ehrenamtliche Team bittet darum, keine Kleiderspenden mehr in der Herrenwiese abzugeben. Ab dem 3. April nimmt es dann Spenden am neuen Standort gerne entgegen.