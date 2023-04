Austretendes Gas – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Buschhütten im Einsatz

(wS/red) Kreuztal 30.04.2023 | Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr eilten die Einsatzkräfte von DRK, Feuerwehr und Polizei nach Buschhütten in die Straße Zum Wehr. Hier war im Keller eines Wohnhauses aus einer Propangasflasche Gas ausgetreten. Ruhig und besonnen verließen die Bewohner das Haus und die schnell an der Einsatzstelle eintreffende Feuerwehr lüfteten die Räume und erkundeten die Ursache des Gasaustritts.

Zum Glück wurde niemand verletzt und der Einsatz schnell abgearbeitet.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de