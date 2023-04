Maiwanderungen: Bitte um Achtsamkeit unterwegs

(wS/bb) Bad Berlebung – Kreisweit 24.04.2023 | Der 1. Mai ist ein Feiertag – und für viele Menschen auch ein Wandertag.

Für die Wanderungen im Stadtgebiet am kommenden Montag, 1. Mai, appelliert die Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt Bad Berleburg an alle Wanderfreudigen, keine Getränkeflaschen, Dosen oder sonstigen Unrat wild auf den Wegen und in deren Umfeld zu entsorgen.

Liegengebliebene Glasscherben können Wald- und Flächenbrände verursachen sowie Menschen und Tiere erheblich verletzen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass im Wald in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober aufgrund von Waldbrandgefahr nicht geraucht werden darf.