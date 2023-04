Spenden- und Versteigerungsaktion des 1.FC Kaan‑Marienborn 07 e.V. bringt 1.500 Euro

(wS/fckm) Siegen 20.04.2023 | Mit einer kombinierten Spenden- und Versteigerungsaktion hat unser 1. FC Kaan-

Marienborn gemeinsam mit mehreren Spender:innen 1500 Euro für den guten Zweck

gesammelt. Das Geld kommt dem „Aktionsbündnis Deutschland Hilft“ und hier den

Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien zugute.

Begonnen hatte die zweigeteilte Aktion mit dem Heimspiel gegen die U23 des FC

Schalke 04.Hier verkaufte die Jugendabteilung des 1.FCKM fleißig Waffeln und

Kaffee, aber auch die aufgestellten Spendendosen wurden gut gefüllt, sodass an

diesem Tag in Summe 500 Euro zusammenkamen.

Bei einer Trikotversteigerung auf Facebook und Instagram hatten interessierte Fans

dann die Gelegenheit, im Bundle die signierten Trikots von Torhüter Robert

Jendrusch, Abwehrspieler Julian Schauerte, Kapitän Markus Pazurek und Stürmer

Daniel Hammel zu ergattern.

Für 500 Euro erhielt Veli Kilic letztendlich den Zuschlag. Fritz Reuter, bei den Känern

für das Marketing zuständig, legte nochmal 100 Euro obendrauf. Aus der

Mannschaftskasse des Regionalligisten wurden zusätzlich nochmal 200 Euro

draufgelegt.

Als Thomas Veit, der Besitzer der Vereins-Gaststätte „Zum Alten Kaan“ online von der

Aktion erfuhr, war er sofort begeistert und trieb die Endsumme dann mit einer

weiteren Spende von 200 Euro in die Höhe. Die Trikotaktion erbrachte somit in

Summe 1000 Euro.

Insgesamt kann der 1.FC Kaan-Marienborn in Summe 1500 Euro an das

Aktionsbündnis Deutschland hilft für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien

spenden und einen kleinen Beitrag für die gebeutelten Regionen leisten.

„Uns war und ist es immer wichtig, den Fußball und die Aufmerksamkeit, die wir als

Regionalligist generieren, auch für gesellschaftlich bewegende Themen zu nutzen.

Wir möchten unserer sozialen Verantwortung gerecht werden. Deshalb ist es klasse,

dass sich von den Zuschauern über die Mannschaft bis zu Funktionären und einem

heimischen Gastronomen alle beteiligt haben. Herzlichen Dank für die tolle

Bereitschaft“, freut sich der 2. Vorsitzende Stefan Jäkel.