„Von Stinkstiefeln und Einhörnern“ – ein Bookazine, das es fast nicht gegeben hätte

(wS/is) Siegen 19.04.2023 | „Pferde sind die besten Kontaktknüpfer“, sagt Irmgard Schneider. „Alle, die mit dem Bookazine ,Von Stinkstiefeln und Einhörnern‘ zu tun hatten, haben sich erst durch die Pferde kennengelernt.“

Was ist eigentlich ein Bookazine? „Eine Mischung aus Buch und Magazin“, erklärt die Grafikerin. „Dieses hier hätte es fast nicht gegeben.“

Die Vorgeschichte: Ein kleiner hessischer Verlag hatte zum Schreibwettbewerb aufgerufen. Das Motto: „Von Stinkstiefeln und Einhörnern – erlebte und erdachte Pferdegeschichten.“

„Prominente Projektpatin ist Hanna Binke, die Hauptdarstellerin aus den bekannten Ostwind-Filmen“, erzählt Irmgard Schneider. Die Grafikerin betreute das Projekt als freie Mitarbeiterin von Anfang an komplett. „Die besten Beiträge sollten in einem Bookazine veröffentlicht werden. Und mit dem Projekt wollten wir auch die Pferdeklappe in Schleswig-Holstein unterstützen.“

38 Geschichten von pferdebegeisterten Autorinnen und Autoren zwischen 10 und 81 Jahren schafften es ins Bookazine. „Es sind tolle Geschichten zusammen gekommen! Zum Beispiel die von Manfred Schulze, der mit zwei Pferden um die Welt geritten ist“, sagt Irmgard Schneider, und man merkt ihr die Begeisterung deutlich an. „Es sind berührende, witzige, spannende, fantastische Texte dabei – auch Pferdeprofis und Schreibprofis haben sich hingesetzt und ihre Geschichte aufgeschrieben. Ich glaube, so eine Sammlung hat es in dieser Form noch nicht gegeben.“ Die Texte gestalterisch bestens zur Geltung zu bringen, war ihr ein persönliches Anliegen.

Leider wurde der Verlag während der Corona-Krise heftigen Turbulenzen ausgesetzt. Das Projekt kam zum Stillstand, es drohte zu scheitern.

„Aber die Stinkstiefel und Einhörner sind mein absolutes Herzensprojekt geworden“, erzählt Irmgard Schneider, selbst eine langjährige Freizeitreiterin. „Das Bookazine war einfach zu gut, um es aufzugeben! Also habe ich beschlossen, es fertigzustellen und auf eigenes Risiko herauszugeben.“ Das Geld für den Druck musste die Grafikerin vorfinanzieren.

Ihr Partner, Comiczeichner Charles Cattoire, fertigte die meisten Illustrationen an. „Am Ende musste ich sogar selbst noch zum Aquarellstift greifen, obwohl ich 30 Jahre nicht gezeichnet habe“, verrät Irmgard Schneider. „Sonst wären wir nicht rechtzeitig fertig geworden.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! „Von Stinkstiefeln und Einhörnern“ ist eine Sammlung einzigartiger Geschichten rund ums Pferd geworden und für Pferdefreunde in jedem Alter geeignet. „Wunderschöne Sammlung von berührenden, lustigen, traurigen, einfallsreichen Geschichten!“, lautet eine der Beurteilungen auf der Facebook-Seite „Von Stinkstiefeln und Einhörnern“. Auch auf Instagram (@ vonstinkstiefelnundeinhoernern ) sind inzwischen Mini-Trailer zu einigen Geschichten zu sehen.

Wer mehr wissen möchte, besucht die Homepage

Denn nur bei der Herausgeberin kann das Bookazine bestellt werden, es ist nicht im Buchhandel erhältlich.

Fotos: Irmgard Schneider

Auf dem Frühlingsfest bei Walter Schneider in Weidenau am 22. April (Weidenauer Str. 136, 10 bis 16 Uhr) sind die Stinkstiefel und Einhörner erstmals mit einem Verkaufsstand dabei. „Wichtig ist: Von jedem verkauftem Bookazine gehen zwei Euro an die Pferdeklappe e.V., die Pferden und Menschen in Not hilft!“