Polizei sucht nach Schockanruf mit Phantombild nach Mittäterin

(wS/ots) Siegen 09.05.2023 | Am Freitag, den 24. Februar 2023 ist es durch eine 57-jährige Geschädigte auf dem IKEA-Parkplatz in Siegen zur Übergabe eines größeren Geldbetrages nach einem sogenannten Schockanruf gekommen. Die Polizei hat bereits am 28.02. einen Aufruf zu Zeugenhinweisen gestartet.

Nun liegt von der markanten Geldabholerin ein Phantombild vor, welches das LKA NRW in Zusammenarbeit mit der Geschädigten und dem Kriminalkommissariat 2 erstellt hat.

Die Geldabholerin konnte wie folgt beschrieben werden:

– ca. 30-35 jährige Frau

– laut Beschreibung südosteuropäischem Aussehen

– ca. 160 groß

– kräftige Statur

– tiefschwarzes Haar

– blaulackierte Fingernägel

– auffällig rundes Gesicht

– bekleidet mit einem kirschroten Winterhut, ggf. aus Filz,

– einem weißen vermutlich weiten Mantel mit Kapuze und

– einem schwarzen, etwa knielangen Rock.

Vor der Geldübergabe hatten die unbekannten Betrüger der 57-Jährigen mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Weiter sagte man der Frau, dass die Tochter bei Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne. Letztlich lotste man die besorgte Frau auf den IKEA-Parkplatz in Siegen. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte sie ihren Pkw auf dem Besucherparkplatz in zweiter Reihe vor dem Ausgang des Geschäftes. Sie war mit einem älteren dunkelblauen VW Passat Kombi unterwegs. Auf dem Parkplatz sei anschließend die oben beschriebene Frau zu ihr gekommen, die vermeintlich für das Gericht arbeitete. Dieser übergab die 57-Jährige den Geldbetrag.

Anschließend sei die Geldabholerin in Richtung Haupteingang gegangen. Hier verlor die Geschädigte die angebliche Gerichtsbedienstete aus dem Blick.

Das Kriminalkommissariat 2 in Siegen bittet Zeugen, die möglicherweise die Geldübergabe beobachtet haben oder etwas zum Verbleib der Geldabholerin sagen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.