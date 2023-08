Kostenlose Abholung: Nadelbäume für die Adventszeit gesucht

(wS/si) Siegen 08.08.2023 | Kaum sind die Sommerferien vorbei, plant die städtische Grünflächenabteilung bereits für die Winterzeit: Auch in diesem Jahr werden wieder Tannen oder Fichten gesucht, um sie Ende des Jahres als Weihnachtsbäume an markanten Stellen im Stadtgebiet aufzustellen.

Hierzu ist ein Vorlauf nötig, denn die kostenlose Fällung, der Transport und das Aufstellen der Bäume an ihren Standorten müssen geplant und abgestimmt werden.

Ideal sind einzeln stehende Nadelbäume mit einer maximalen Höhe von zehn Metern. Außerdem muss eine Zufahrtsmöglichkeit für einen LKW gegeben sein. Das Fällen und das Abholen sind für die Baumbesitzerinnen und -besitzer kostenlos. Bürgerinnen und Bürger, die Nadelbäume abgeben möchten, können sich schon jetzt bei der Verwaltung melden.

Weitere Informationen sind bei der Grünflächenabteilung unter der Telefonnummer (0271) 404-4805 erhältlich.