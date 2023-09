TSG Jubiläumswanderung 2023 in den Stubaier Alpen (20.- 25.08.2023)

(wS/TSG) Helberhausen 07.09.2023 | Im Rahmen des 125jährigen Vereinsjubiläums der TSG Helberhausen 1898 hatte der 1. Vorsitzende Andreas Roth eine Hochgebirgs-Wanderung ausgearbeitet und 20 Wanderfreunde waren jetzt in den Stubaier Alpen 4 Tage unterwegs.

Nach der Anreise am Sonntag und Übernachtung im Hotel Neue Post in Zwieselstein starteten wir am nächsten Morgen bei prächtigem Alpenwetter die 1. Etappe mit einer Busfahrt zum Timmelsjoch auf 2.509 m. Von hier aus ging es erst mal 650 Tiefenmeter durchs italienische Timmelstal bis zur Timmelsbrücke (1.760 m). Fast 800 hm verlief der Wanderpfad durch hintere Passeiertal anschließend steil bergan in Richtung Tagesziel Schneeberghütte auf dem historischen Erzgrubengelände (2.355 m) mit einer verdienten Zwischenrast auf der Oberen Gostalm (1.990 m).

Der zweite Tag enthielt wieder reichlich Höhenmeter, zunächst über die Karlscharte (2.666 m) mit Abstieg zum großen Schwarzsee (2.505 m). Einige Wanderer ließen es sich nicht nehmen um im kalten See eine kleine Erfrischungsrunde zu schwimmen. Der weitere Anstieg verlief über die steile Windachscharte (2.846 m) mit ebenso steilem wie felsigem Kletterpfad und Abstieg zur Siegerlandhütte auf 2.710 m. Als Überraschung überreichten wir im Rahmen des gemütlichen Hüttenabends der Hüttenpächter-Familie Edeltraud Fiegl und Raimund Gritsch das 424seitige TSG-Festbuch zum 125jährigen Vereinsjubiläum, die sich spontan mit zünftiger Tiroler Livemusik bedankten.

Die Königsetappe am folgenden Tag mit fast 1.100 hm verlangte den Wanderern noch mal alle Kondition ab. Zunächst erfolgte der felsige Aufstieg zum Gamsplatzl (3.018 m) um anschließend wieder ab- und aufwärts zur 2.899 m hoch gelegenen Hildesheimer Hütte zu klettern. Da wir sehr zeitig die Hütte erreichten, konnten wir bis zum späten Abend bei Kaiserschmarrn und kühlen Getränken das herrliche Alpenpanorama ausgiebig genießen.

Die 4. Etappe verlief dann tendenziell talwärts mit sage und schreibe 1.550 Tiefenmetern, zunächst hinunter Richtung Windachtal zu Fiegls Gasthaus auf der Windachalm (1.640 m) und weiter über die Moosalm durch die wilde Kühtainschlucht zurück zur Unterkunft nach Zwieselstein.

Am Abend saß die Wandergruppe noch lange beisammen und tauschte bei Speis und Trank die noch frischen Wandererlebnisse aus.

Foto: Gruppe/ TSG Helberhausen