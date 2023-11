Pflegekurse im Klinikum Siegen für pflegende Angehörige

(wS/kl) Siegen 27.11.2023 | Kostenlose Hilfestellung durch Pflegetrainer des Klinikums

Die Pflege eines hilfsbedürftigen Familienmitgliedes in häuslicher Umgebung stellt oft ungeahnt hohe Anforderungen an die Angehörigen. Daher besteht im Klinikum Siegen bereits seit einigen Jahren das Angebot der Pflegekurse. Gemeinsam mit den Pflegetrainern des Klinikums Siegen lernen pflegende Angehörige und sonstige Interessierte im Rahmen der Pflegekurse unter anderem, wie sie mobilisieren und Positionswechsel durchführen, Stürzen vorbeugen und ihren Angehörigen bei der Körperpflege helfen können. Dabei wechseln sich praktische Übungen mit theoretischem Austausch ab und dem persönlichen Erfahrungsaustausch wird viel Raum gegeben.

Neben dem allgemeinen Initialpflegekurs bieten die Pflegetrainer auch spezielle Kurse für Angehörige von Menschen mit Demenz an. Dabei werden zusätzlich zu den oben genannten Themenpunkten, auch Informationen zu Pflegehilfsmitteln sowie Netzwerken und entlastenden Diensten gegeben. Zusätzlich richtet sich der Gesprächskreis Demenz an jeden, der bereits an einem Pflegekurs mit dem Schwerpunkt Demenz teilgenommen hat. Dabei interessiert im Rahmen eines moderierten Austausches, welche Themen durch die Kursteilnahme zu Hause besser funktionieren bzw. welche Themen neu hinzugekommen sind, die mit Hilfe der Trainer direkt vor Ort geklärt werden können.

Die Termine für die verschiedenen Pflegekurse im ersten Quartal 2024 stehen bereits fest und können unter Aktuelles & Termine auf www.klinikum-siegen.de eingesehen werden.

Pflegekurs Schwerpunkt Demenz

G1_24: 16.01., 23.01. und 30.01.2024

G2_24: 05.02., 19.02. und 26.02.2024

G3_24: 01.03., 08.03. und 15.03.2024 – 10.00, 13.00 Uhr Konferenzraum Psychiatrie

Gesprächskreis Demenz

G1_24: 04.03.2024

Allgemeiner Initialpflegekurs

G1_24: 06.03., 13.03. und 20.03.2024

Die Pflegekurse (ausgenommen der Gesprächskreis) bestehen aus drei Einheiten und finden von 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Kommunikationsraum des Klinikums statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und die Teilnahmeplätze sind auf sieben pro Kurs begrenzt. Anmeldungen erfolgen über die Innerbetriebliche Fortbildung des Klinikums Siegen, Frau Böcker unter der Tel. 0271/705-1006 oder per Mail an k.boecker@klinikum-siegen.de.