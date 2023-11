Weihnachtsmarkt Netphen – Hüttenzauber auf dem Markplatz in Obernetphen

(wS/ne) Netphen 27.11.2023 | Der Heimatverein Netpherland, hat in den letzten Wochen wieder viele Stunden für die Planung des Weihnachtsmarktes in Obernetphen auf dem Marktplatz investiert. Nachdem der letzte „richtige“ Weihnachtsmarkt ja durch Corona im Jahr 2019 war, wird es am 2. Und 3. Dezember wieder einen Weihnachtsmarkt geben, wie in den Jahren vor 2019.

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren, ab dem 29. November wir der Marktplatz Obernetphen für den Verkehr gesperrt, um dort die bekannten Weihnachtshütten aufzustellen, sodass am Samstag, den 2. Dezember alles für einen wunderschönen Weihnachtsmarkt bereit ist.

Der Heimatverein wird durch die Pfadfindergruppe aus Netphen, die zwei große Zelte auf den Marktplatz aufstellen und der Sport-KiTa Netphen unterstützt. Es wurden auch einige gewerbliche Anbieter von Weihnachtsartikeln, Geschenken und Köstlichkeiten mit in Boot geholt.

Den Besucher erwartet dann das Weihnachtsdorf zwischen den beiden Kirchen von Netphen. Am Sonntag, den 3. Dezember öffnet das Dorf um 11 Uhr wieder seine Pforten.

„Uns war er in den letzten Jahren gar nicht recht, dass der Weihnachtsmarkt in Obernetphen abgesagt werden musste. Im letzten Jahr war es wieder kurz vor der Absage, daher hatten wir uns in 2022 für einen kleine Version entschieden. Aber in diesem Jahr fahren wir wieder alles auf was wir haben.“ So Reinhard Pickhardt, 2. Vorsitzender des Heimatvereins.

Der Heimatverein Netpherland hofft, nach so langer Pause, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz wieder gut besucht wird und das sich die Besucher im Weihnachtsdorf wohl fühlen werden.

Foto: Heimatverein Netpherland