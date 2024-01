Bilanz nach Tief Gertrud – 19 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet

(wS/ots) Siegen 18.01.2024 | „Verhältnismäßig glimpflich davongekommen“.

Das ist das vorläufige Fazit der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.

Nachdem gestern Mittag (17. Januar) der Schneefall einsetzte, musste die Polizei bis heute Morgen um 06:00 Uhr 19 Mal zu Verkehrsunfallaufnahmen fahren. In zwei Fällen wurde je eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden bei den 19 Unfällen liegt grob geschätzt bei 75.000 Euro. Neben Verkehrsunfällen kam es immer wiederzu Verkehrsbehinderungen. Gerade an Steigungsstrecken blieben oftmals Lastkraftwagen stecken. Der Winterdienst war entsprechend im Dauereinsatz.

Für die Menge des heruntergekommenen Schnees und der dadurch vielerorts weißen Straßen ist dies keine hohe Anzahl an Verkehrsunfällen. So kam es beispielsweise am Montag (15. Januar) bei weniger Schnee zu 34 Verkehrsunfällen. Die Polizei führt dies darauf zurück, dass gestern augenscheinlich weniger Verkehrsteilnehmer auf den Straßen unterwegs waren und viele Menschen die Wetterwarnungen beherzigt hatten.



